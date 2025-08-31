Incêndio em casa de reabilitação para dependentes deixa cinco mortos no DF

Um incêndio em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos no Distrito Federal deixou cinco pessoas mortas.

O que aconteceu

Fogo começou de madrugada no local, que fica na área rural do Boqueirão, na região do Paranoá. O Corpo de Bombeiros não divulgou o nome da casa de reabilitação, e o UOL não conseguiu contato com a administração do local até o momento.

Quando os bombeiros chegaram ao local, o fogo tinha se espalhado por cômodos da casa e havia fumaça densa saindo pelo telhado. Em imagens do local do incêndio divulgadas pelo CBMDF é possível ver que as janelas e as portas da casa são gradeadas.