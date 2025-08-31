Não é IA: macaco que anda ereto como humano surpreende turistas no Pará

A imagem de um macaco andando em pé, como os humanos, por uma praia da Floresta Nacional do Tapajós, no Pará, surpreendeu grupo de turistas.

O que aconteceu

Registro foi feito por Ewerton Allan, que trabalha como guia na região. Na imagem, o macaco está em pé e caminha em direção ao bardo onde o guia está acompanhado com turistas.

"Não é IA (inteligência artificial". Assim definiu Ewerton na legenda do seu vídeo, que viralizou nas redes sociais.