Foragidos de operação contra PCC entram na lista da Interpol; veja nomes

A Interpol incluiu na difusão vermelha oito suspeitos foragidos de uma megaoperação deflagrada na quinta-feira contra o PCC.

O que aconteceu

Medida permite que foragidos sejam localizados pelas polícias dos 196 países que integram a Interpol. Com a inclusão na lista, os suspeitos passam a ser considerados foragidos internacionais. A difusão vermelha é um banco de dados com nome, foto, nacionalidade, descrição das características físicas e crimes aos quais o foragido responde na Justiça.

Nomes foram encaminhados à Interpol pela Polícia Federal brasileira. A relação de foragidos inclui figuras como Mohamed Hussein Mourad, o "Primo", apontado como epicentro do esquema criminoso, e Roberto Augusto Leme da Silva, o "Beto Louco", que também teria papel central nas fraudes.