Balsa com instrumentos naufraga durante festa com banda de pagode na BA

Uma balsa naufragou ontem durante o show da banda de pagode O Cínico, na orla da praia da Ribeira, em Salvador. Ninguém ficou ferido.

O que aconteceu

Banda se apresentava em festa improvisada, quando embarcação afundou. Vídeos nas redes sociais mostram pessoas entrando no mar para tentar recuperar instrumentos musicais que caíram na água.

Banda publicou que a embarcação afundou por excesso de peso. Nas redes sociais, um dos membros da banda conta que alguns instrumentos foram perdidos devido à água e ressaltou que ninguém se afogou.