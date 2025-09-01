Brennand é condenado a oito anos de prisão em mais um caso de estupro

O empresário Thiago Brennand foi condenado hoje a oito anos de prisão em regime fechado por mais um caso de estupro do qual foi acusado. O crime ocorreu em 2021 e a vítima é a ex-miss e estudante de medicina Stefanie Cohen. Brennand também terá de pagar uma indenização. A defesa dele fala em injustiça. Cabe recurso.

O que aconteceu

Vítima afirmou ter conhecido Brennand em jantar e voltado a vê-lo em restaurante japonês. Stefanie relatou que os encontros ocorreram em outubro de 2021, em São Paulo. No segundo, Brennand pediu duas caipirinhas de caju, após as quais ela começou "a passar mal" e "sentir uma tontura", até perder a consciência.