Corpo é achado em mala no guarda-volumes da rodoviária de Porto Alegre

Partes de um corpo foram encontradas na manhã de hoje dentro de uma mala deixada no guarda-volumes da Estação Rodoviária de Porto Alegre.

Cheiro forte chamou a atenção dos funcionários. Diante da impossibilidade de contato com a pessoa identificada como dona do objeto, eles decidiram arrombar o cadeado.

Mala tinha "restos mortais humanos", segundo a Brigada Militar. Ainda conforme a polícia, o conteúdo da mala aparenta ser "parte do tronco de uma vítima".