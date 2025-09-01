'Deixo até de comprar carne', diz vigia que constrói Titanic no agreste

Na proa, casais e crianças imitam a cena clássica de Jack e Rose. Apesar de ainda não estar concluído, o espaço já recebe moradores de cidades vizinhas e até de outros estados. Eles posam para fotos e vídeos com os braços abertos diante do "mar" imaginário, como no filme estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.

Nos fins de semana, Santos veste farda de comandante para receber visitantes. O uniforme foi presente de um amigo e é usado durante as visitas. "O povo me chama de comandante. Quando me visto assim e vejo as crianças tirando foto, me emociono e choro muito", afirma o "capitão Jailson".

O espaço ganhou som ambiente com música do Titanic e barulho de mar. O vigia instalou caixas para tocar uma versão instrumental de My Heart Will Go On, originalmente interpretada por Celine Dion, junto ao som das ondas, criando uma atmosfera de navegação. "É como se a gente estivesse navegando. Quero que a pessoa sinta isso quando entra", diz.

Visita é gratuita, mas ele não descarta cobrar uma taxa simbólica no futuro. "Não quero cobrar agora porque não está pronto. Quem sabe, quando terminar, eu coloco uma taxinha", diz.

Apesar de usar pedras reaproveitadas do terreno, Santos precisa gastar com outros materiais. Ele compra areia em caçambas e já utilizou mais de um caminhão de cimento, além de madeira para moldar a estrutura. O vigia diz que pretende seguir com o trabalho até deixar o "Titanic do agreste" completo. "Eu peço a Deus saúde e coragem para terminar. Um dia chego lá", afirma.

"Capitão Jailson" espera apoio para concluir a obra. Ele quer tornar o espaço atração oficial da cidade e espera obter ajuda de empresários e do governo para concluir a obra e trazer turistas de todo o Brasil e até do exterior. "Quero ser conhecido nacional e internacionalmente. Meu sonho é que um dia o mundo conheça a obra", afirma.