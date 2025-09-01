'Deu match': grupo organiza 'rolês' para fazer amigos fora das redes, em SP

Criado como alternativa aos relacionamentos digitais, um "rolê da amizade" já reuniu no litoral de São Paulo mais de 500 pessoas dispostas a buscar presencialmente o que muita gente hoje tenta encontrar nas redes. Histórias de participantes mostram como laços criados ali se estenderam para fora dos encontros e mudaram rotinas.

O que aconteceu

A ideia do "Rolê Pepe" começou a ser organizada no ano passado, em Santos (SP). Os idealizadores ouviram de amigos a dificuldade de conhecer gente fora da faculdade. A produtora de conteúdo Camille Mesquita, 27, e o analista de dados João Eduardo Geraldini, 28, decidiram transformar essa demanda em um encontro prático, aproveitando o alcance do perfil de Camille no Instagram.

A primeira edição aconteceu em janeiro de 2025, reunindo cerca de 60 pessoas. Desde então, cada encontro atrai de 50 a 60 participantes, com ingressos entre R$ 20 e R$ 40. O valor dá acesso às dinâmicas e à comunidade online, que mantém vivo o contato entre os participantes. "Não é só juntar gente que não se conhece para jogar, mas fazer amizades florescerem", diz.