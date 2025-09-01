Quem é o empresário que tentou fugir de lancha de operação da PF contra PCC

O empresário Rafael Renard Gineste, um dos presos na megaoperação contra o PCC na quinta-feira, tentou fugir de lancha após a ação ser deflagrada. Ele já havia sido condenado por corrupção ativa em 2016.

Quem é o empresário

Rafael Renard Gineste, 45, é sócio-administrador da F2 Holding Investimentos Ltda. Segundo os investigadores, seria integrante do núcleo financeiros da organização, que movimentava valores usando empresas de fachada e holdings. As empresas, postos de combustíveis e fundos de investimento serviriam para dar aparência de licitude aos recursos. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

Empresário já tinha sido condenado por corrupção ativa. Segundo publicação da Amapar (Associação dos Magistrados do Paraná), o juiz Juliano Nanuncio, da 3ª Vara Criminal de Londrina, condenou, em 2016, 42 réus na Operação Publicano, entre eles Rafael Renard Gineste, que recebeu pena de quatro anos e oito meses por pagar propina a auditores da Receita Estadual.