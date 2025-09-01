Golpe do amor com falso Elon Musk já soma 70 casos; idosa perdeu R$ 26 mil

Não existe levantamento total dos prejuízos causados pelo golpe. O delegado afirma que as investigações podem ser concentradas em uma única unidade ou no Departamento de Crimes Cibernéticos.

Como funciona o golpe

Criminosos criam perfis falsos se passando por Elon Musk e iniciam conversas nas redes sociais. As vítimas são abordadas com mensagens carinhosas e promessas de relacionamento. Em alguns casos, os golpistas falam em casamento ou mudança para o Brasil para dar veracidade à história.

Após conquistar a confiança, os golpistas passam a pedir transferências bancárias. As justificativas variam entre taxas alfandegárias, desbloqueio de presentes enviados do exterior ou investimentos que supostamente trariam retorno às vítimas.

O delegado orienta que pessoas desconfiem de contatos virtuais que prometem enviar joias ou grandes somas de dinheiro. Rocha Pinto destaca que, nesses casos, é essencial bloquear imediatamente o contato e reunir provas. "Se for vítima, reúna os prints de conversas, comprovantes bancários e registre ocorrência policial", afirmou.

Outros casos

Em um outro caso, no ano passado, uma idosa de 79 anos foi induzida a comprar cartões Apple no golpe do amor. O golpista se passava por Musk e afirmava também ser dono da Apple. Ele convenceu a vítima, moradora de Toledo (PR), a adquirir os cartões como prova de amor. Ela dizia aos familiares que o empresário viria ao Brasil para se casar com ela e entregar uma quantia em dólares.