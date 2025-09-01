'Sniper do tráfico' acusado de matar soldado da Rota é condenado a 45 anos

Outros dois réus acusados de envolvimento no crime também foram julgados. O irmão de Deivinho, Kauã Jazon da Silva, foi condenado apenas por associação para o tráfico, mas vai responder pelo crime em liberdade. Já o outro réu, Marco de Assis Silva, conhecido como Mazaropi, foi absolvido dos crimes. Para a Polícia Civil, no entanto, os dois estavam no local em que o crime ocorreu e não tentaram impedir Deivinho.

PM da unidade de elite da corporação foi morto com um tiro no peito. Ele fazia patrulhamento na comunidade da Vila Zilda, em Guarujá, na Baixada Santista. Quatro dias depois do crime, policiais civis da Baixada Santista apreenderam uma pistola 9 mm e projéteis do mesmo calibre em um beco da comunidade Vila Júlia. Os investigadores atribuíram a arma e os disparos a Deivinho e ele acabou preso.

Soldado Patrick Bastos Reis foi morto no Guarujá, no litoral de SP Imagem: Reprodução/Redes sociais

Depois da morte do soldado, 600 policiais foram deslocados à Baixada Santista para participar da Operação Escudo. As ações deixaram ao menos 28 mortos. Segundo o governo paulista, não houve abuso policial.

Na ficha criminal de Deivinho constam três passagens por roubo e uma por formação de quadrilha. Em 3 de junho de 2015, o assaltante foi condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado. O criminoso chegou a ficar preso no CDP (Centro de Detenção Provisória) de São Vicente, na Baixada Santista. Ele também passou pelo CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de Mongaguá, de regime semiaberto, e em 16 de fevereiro de 2016 foi beneficiado com prisão albergue domiciliar.

Acusado sempre negou envolvimento na morte do soldado