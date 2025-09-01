Assine UOL
Cotidiano

Homem é flagrado pela esposa em motel, tenta fugir e mata mototaxista no CE

Colaboração para o UOL, em São Paulo
Francisco Sales de Oliveira morreu após ser atropelado por um homem que foi flagrado pela esposa saindo de motel na cidade de Tauá, no Ceará
Francisco Sales de Oliveira morreu após ser atropelado por um homem que foi flagrado pela esposa saindo de motel na cidade de Tauá, no Ceará Imagem: Reprodução

Um foi preso em flagrante por suspeita de atropelar e matar um mototaxista ao tentar fugir da esposa que o flagrou saindo de um motel, ontem, na cidade de Tauá, no interior do Ceará.

O que aconteceu

O motaxista Francisco Sales de Oliveira foi atropelado e morto por Ediu Edson Ferreira Lô. Francisco havia sido contratado pela esposa do suspeito para levá-la até a entrada do motel onde o crime ocorreu. As informações são da Polícia Civil do Ceará.

Na chegada ao motel, a mulher traída viu o marido saindo de carro do estabelecimento. Ela tentou abordar o marido, mas o suspeito acelerou o veículo para tentar fugir e atropelou Francisco.

Ao perceber que havia atropelado o mototaxista, Ediu fugiu para uma área de mata. Uma viatura da Polícia Militar passava pela região no momento e a mulher explicou o que havia ocorrido. Os policiais foram atrás do suspeito e prenderam ele dentro do matagal.

Após a prisão, os policiais encontraram Francisco embaixo do carro de Ediu. Porém, ele já estava sem vida.

Ediu alegou que queria terminar o casamento, mas a mulher supostamente não aceitava o fim da relação.

Dentro do veículo do suspeito foram encontradas algumas latas de cerveja. No momento da prisão, o suspeito aparentava sinais de embriaguez.

Suspeito foi autuado por homicídio qualificado. Ele passou por audiência de custódia na tarde de ontem e teve a prisão mantida. O UOL não conseguiu localizar a defesa dele.

O corpo de Francisco foi sepultado na manhã desta segunda-feira. Por meio de nota, a Associação dos Mototaxistas de Tauá lamentou o ocorrido e prestou solidariedade aos familiares da vítima. "Que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor".

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.