Homem é flagrado pela esposa em motel, tenta fugir e mata mototaxista no CE

Ao perceber que havia atropelado o mototaxista, Ediu fugiu para uma área de mata. Uma viatura da Polícia Militar passava pela região no momento e a mulher explicou o que havia ocorrido. Os policiais foram atrás do suspeito e prenderam ele dentro do matagal.

Após a prisão, os policiais encontraram Francisco embaixo do carro de Ediu. Porém, ele já estava sem vida.

Ediu alegou que queria terminar o casamento, mas a mulher supostamente não aceitava o fim da relação.

Dentro do veículo do suspeito foram encontradas algumas latas de cerveja. No momento da prisão, o suspeito aparentava sinais de embriaguez.

Suspeito foi autuado por homicídio qualificado. Ele passou por audiência de custódia na tarde de ontem e teve a prisão mantida. O UOL não conseguiu localizar a defesa dele.

O corpo de Francisco foi sepultado na manhã desta segunda-feira. Por meio de nota, a Associação dos Mototaxistas de Tauá lamentou o ocorrido e prestou solidariedade aos familiares da vítima. "Que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor".