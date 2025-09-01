Estado de SP terá que arcar com translado de corpo de homem morto pela PM

Tribunal mandou que o Estado arque com todos os custos para o traslado. A família de Jeferson foi quem acionou a Justiça sob a alegação de não ter condições de arcar com as despesas para transportar o corpo dele de São Paulo até o município de Craíbas, distante 144 km de Maceió.

Ao UOL, a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo informou que "ainda não foi citada [da decisão] para responder ao processo". A PGE não disse se pretende recorrer.

Relembre o caso

Jeferson de Souza morreu durante uma abordagem feita pelos militares. Segundo a denúncia do Ministério Público, os agentes Alan Wallace dos Santos Moreira e Danilo Gehrinh teriam estacionado a viatura do patrulhamento entre a rua da Figueira e o viaduto Antônio Nakashima, na região central de São Paulo, quando viram o jovem descendo de uma árvore, em estado supostamente ''alterado''. Os agentes foram presos.

Ele teria dito seu nome e falado que era procurado por estupro e agressão. Depois disso, os militares o levaram para uma área de pouca visibilidade, atrás de uma pilastra, para iniciar as agressões.

Alan, então, efetuou três disparos de fuzil contra a vítima. Danilo, por sua vez, teria tentado obstruir as imagens de sua câmera corporal, apontou a investigação, em uma ''tentativa deliberada de dificultar a responsabilização''. De acordo com o boletim de ocorrência, moradores do outro lado da rua relataram não ter testemunhado a ação.