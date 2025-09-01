PCC é máfia? Megaoperação expõe alcance financeiro do crime organizado

Ele comemora a operação, mas aponta como óbvia a presença do PCC na Faria Lima. "Era previsível. Pense num parceiro para a máfia. Esse parceiro deve ter capital limpo disponível e querer tirar vantagem. Ele se associa à máfia, mas não vira mafioso. Os criminosos 'lavam e reciclam' o dinheiro", acrescenta o jurista.

PCC comprou usinas, fazendas de cana e postos de combustíveis, diz investigação. Depois, o dinheiro lavado era reciclado em fundos de investimento por meio de fintechs, instituições financeiras com foco no avanço tecnológico.

Ainda não é possível falar em máfia, é preciso aguardar os desdobramentos da investigação para reconhecer o poder financeiro, diz ex-procurador. "Tudo indica que o crime organizado mudou de patamar. Agora, em que nível de organização, só as investigações vão dizer", avalia Roberto Tardelli, procurador aposentado do Ministério Público de São Paulo.

Aumento do poder do PCC será constatado se investigações chegarem em autoridades, analisa Tardelli. "Para um esquema desse tamanho se manter, é necessário que haja engajamento político. As 'portas do inferno' foram abertas com a megaoperação, mas ainda não conhecemos o 'diabo'", afirma.

Expor a falta de regulamentação de um setor importante da economia foi um dos grandes resultados da operação, diz procurador aposentado. Ele lembra o caso da fake news que repercutiu em janeiro, que dizia que o governo taxaria o Pix e acabou levando à revogação de uma norma da Receita Federal que aumentaria a fiscalização das fintechs.

Receita Federal relacionou o boato à presença do PCC no sistema financeiro. "Essas fake news foram tão fortes, que, apesar de todo o esforço da Receita Federal, nós não conseguimos seguir essas mentiras, por conta da força de quem as impulsionava", afirmou Robinson Barreirinhas, secretário da Receita, no dia da megaoperação.