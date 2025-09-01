Força da Polícia Civil cai em SP com poucos agentes: 'Investimento é na PM'

Contratação do governo cobre apenas 10% da carência de policiais civis. A informação é do Sindpesp (Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo). Os 1.307 escrivães, 116 médicos legistas e 35 peritos contratados ainda passarão por treinamento na Academia de Polícia antes de serem distribuídos — o que deve levar, no mínimo, cinco meses.

O governador Tarcísio de Freitas disse que a chegada de novos agentes "alivia a carga (...) tem gente mais feliz que eu". A SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) diz que, somados os três anos de gestão, fez a maior contratação dos últimos 14 anos, totalizando 3.400 policiais civis —incluída a última leva de 1.500. Outros 1,3 mil vão ser nomeados após concurso em andamento, sem prazo para oficialização, diz a pasta.

Sindicato afirma que problema é "mais profundo" e evasão está relacionada a "péssimos salários". Segundo Jacqueline Valadares, presidente do Sindpesp, São Paulo está na quinta pior posição salarial do país, por isso faltam agentes no estado. Ela afirma que o reajuste de 5%, dado neste ano a todo o funcionalismo público do estado, "não recompõe a inflação acumulada, que foi de quase 10% em dois anos". O governo, por sua vez, afirma que concedeu aumento salarial de 25,2%, levados em consideração os três anos, acima da inflação de 15,1% no período.

Um policial civil em São Paulo ganha entre R$ 5 mil e R$ 10 mil por mês. Os valores estão abaixo da média nacional (R$ 13.342,36) e do que é pago em Roraima (R$ 16.351,90), o estado menos populoso do país (637 mil habitantes).

Entre os delegados, a faixa salarial é de R$ 14 mil a R$ 25 mil. No Mato Grosso, o valor chega a R$ 30.961,87. A média nacional é de R$ 26.655, segundo dados do Raio-X das Forças de Segurança Pública de 2024.

Consequências do déficit

Baixo número de policiais civis prejudica a investigação e a elucidação de crimes. O policial civil (escrivães e investigadores) é responsável por apurar delitos com perícias e constatações científicas, além de cuidar das áreas administrativa e judiciária. "Esclarecimentos de homicídios e descoberta de redes criminais, tudo isso depende de uma investigação qualificada. A Polícia Civil é fundamental", explica Daniel Hirata, pesquisador de segurança pública do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da UFF (Universidade Federal Fluminense).