Policial que atirou em entregador no Rio diz que disparo foi 'acidental'

Entregador disse estar aliviado com a prisão preventiva de Ferrarini. "O cara foi preso, graças a Deus. Agora eu me sinto mais tranquilo de poder resolver essas questões, de poder andar na rua, e deixar a Justiça fazer jus", disse ao Bom Dia Rio.

Valério explicou que ainda está com a bala alojada no pé direito. O entregador disse que passará novamente por um médico, que avaliará a possibilidade de extrair o projétil. "Vai depender de o médico falar se dá para tirar, se continua, se tem sequela ou não".

Entenda o caso

José Rodrigo da Silva Ferrarini atirou no pé de Valério Junior na noite da sexta-feira (29). Na ocasião, a vítima foi até o endereço do policial para entregar um pedido, mas o agente se recusou a retirar encomenda na portaria e pediu ao entregador que subisse até seu apartamento.

Valério se recusou a subir, o agente decidiu armado e deu início a uma discussão. Parte da confusão foi gravada pelo entregador que, na sequência, leva o tiro no pé.

O atirador ainda pede pelo pacote e questiona porque o entregador está filmando a situação. Mesmo ferido, a vítima — o entregador Valério Júnior — segue gravando. "O que é isso, cara?". Em seguida, Valério começa a pedir por ajuda a vizinhos, e diz que também é morador da região.