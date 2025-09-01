Supermercados não são obrigados a fornecer sacolas, decide STF

STF concordou. O ministro Dias Toffoli, que foi o relator do caso, entendeu que, apesar de a lei paraibana ter sido criada para proteger os consumidores, ela onera as empresas desnecessariamente. Segundo Toffoli, a obrigação criada pela norma interfere diretamente na organização da atividade econômica.

STF avalia proporcionalidade de leis que onerem setor privado. "No caso em questão, o ministro concluiu que o fornecimento obrigatório de embalagens e sacolas não é proporcional nem razoável para afastar a garantia da livre iniciativa, pois não protege o consumidor em situação de vulnerabilidade", explicou o Tribunal, em nota.

Ministro também apontou outras irregularidades. Segundo ele, "o fornecimento gratuito de embalagens onera o produto adquirido e representa uma espécie de venda condicionada ao fornecimento de outro produto".

Decisão foi unânime. O julgamento foi concluído em 18 de agosto, no Plenário virtual do STF.

Decisão pode afetar julgamentos futuros

Apesar de o julgamento tratar de uma lei da Paraíba, decisão poderá ter impacto mais amplo. Isto porque ela cria um precedente para casos semelhantes que cheguem ao STF.