Tocou aí? SP vai enviar 700 alertas para celulares com queixa de roubo

E quem não devolver? A polícia diz que essas pessoas virarão alvo da segunda fase da operação, onde a Polícia Civil receberá esses dados e fará diligências para a busca e apreensão dos celulares. Além disso, a pessoa que estiver com o aparelho será levada à delegacia e poderá responder criminalmente por receptação, a depender de cada caso.

Pela primeira vez, a ação de notificação e recuperação de aparelhos deixa de ser pontual e passa a abranger todo o território paulista de forma simultânea. (...) Além disso, o aprimoramento contínuo do sistema SP Mobile permite uma identificação em massa e muito mais precisa dos atuais possuidores, tornando a operação mais eficiente e assertiva.

Rodolfo Latif Sebba, delegado e coordenador do SP Mobile

Autoridades pedem que vítimas de furto e roubo registrem boletim de ocorrência, incluindo o número IMEI do celular. A Identificação Internacional de Equipamento Móvel é composta por 15 números e pode ser consultada no próprio celular digitando *#06# na área de telefone ou na caixa do aparelho.

SSP-SP diz que desde o início do programa, em junho, cerca de 3,5 mil celulares foram recuperados no estado. 52% desses aparelhos foram devolvidos às vítimas.

São Paulo concentra 31,4% dos furtos e roubos de celular do país e não tem um sistema unificado de recuperação e alerta. O Anuário de Segurança Pública, que cita dados do ano passado, aponta que São Paulo acaba tendo um número desproporcional de ocorrências e que a falta de sistematização acaba contribuindo para o mau desempenho na restituição de aparelhos no país.