Biomédica é condenada a 4 anos de prisão por deformar glúteos de paciente

Lorena deformou os glúteos de uma mulher ao realizar um procedimento invasivo em abril de 2023. O procedimento, feito na clínica particular da biomédica, envolveu a utilização de cânulas e anestésicos que são de uso restritos de médicos, produtos que estavam além das habilidades da ré, segundo a denúncia.

Paciente sofreu lesões graves, necroses e ficou com as nádegas deformadas. Denúncia ressalta que, além dos danos físicos, a mulher também teve danos psicológicos, inclusive depressão. A vítima passou por internações hospitalares, mas as sequelas não puderam ser revertidas por completo.

Defesa de Lorena negou que o procedimento realizado tenha sido invasivo. Durante o julgamento, a defesa alegou que a biomédica realizou um tratamento "minimamente invasivo", e não assumiu riscos de danos à paciente na execução.

Juiz não acolheu os argumentos da defesa. Para o juiz Mauro Riuji Yamane, Lorena agiu de forma consciente e assumiu os riscos de provocar danos à paciente.

Yamane apontou que a ré extrapolou suas funções ao realizar práticas restritas a médicos. "A ré agiu com ambição desmedida, assumindo conduta que extrapola a sua formação profissional. Sua ganância colocou em risco a saúde e a vida da vítima, causando sequelas permanentes".

Biomédica pode recorrer desta condenação em liberdade. O UOL não conseguiu contato com a defesa dela. O espaço segue aberto para manifestação.