STJ anulou condenação de Adriana Villela: como foi o crime da 113 Sul?

Um dos condenados também já pediu sua liberdade

O Innocence Project, ONG voltada a comprovar erros em condenações de inocentes no Brasil, alega que Paulo Cardoso Santana mudou a versão dada à Polícia Civil e inocentou Francisco Mairlon Aguiar. O argumento consta no pedido de habeas corpus impetrado no STJ em fevereiro de 2024, ao qual o UOL teve acesso.

Paulo ressaltou que Mairlon não tem envolvimento com o crime. "Em nenhum momento a gente entrou em contato com Francisco Mairlon. Francisco Mairlon não tem nada a ver com isso aí. Ele é inocente, entendeu? Ele foi levado num processo a pagar por um crime que ele não cometeu. Ele tá há 14 anos inocente", disse o homem em um vídeo exibido pelo Jornal Nacional.

A advogada Dora Cavalcanti, do Innocence Project, argumenta que a investigação foi falha. Ela defende que não houve provas técnicas que comprovassem o envolvimento de Mairlon no crime.

Não há comprovação de DNA na cena do crime, diz ONG. "A perplexidade diante da ausência de confronto genético entre o DNA dos réus condenados e o material genético extraído dos diversos objetos e vestígios coletados na cena do crime só pode ser respondida com a recapitulação dos desmandos que caracterizaram a apuração das trágicas mortes desde o início", defende Dora Cavalcanti.

Ministério Público disse à época que a nova versão não tem valor jurídico. O promotor Marcelo Leite Borges disse que os condenados já mudaram as versões outras vezes. "Uma alegação sem prova nenhuma, que quer fazer a gente reabrir toda a instrução de um processo transitado em julgado. Todos eles voltaram atrás nos seus depoimentos. Isso é mais uma manobra para tentar justificar a reabertura do caso", lamentou Borges, em entrevista ao Jornal Nacional.