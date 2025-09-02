Empresário é denunciado por matar corretores dentro de imobiliária em SC

MP apontou motivo torpe e uso de arma de fogo de uso restrito pelo denunciado. Em nota, o órgão divulgou que, a partir da denúncia, ele será levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem informar prazos.

Estamos diante de crimes graves, praticados com crueldade e por motivo torpe. O Ministério Público vai atuar para que o denunciado seja levado ao Tribunal do Júri e responsabilizado de acordo com a lei, garantindo também que as famílias das vítimas tenham voz no processo. Promotora de Justiça Ana Laura Peronio Omizzolo, em nota

Ralf alega que agiu em legítima defesa. Segundo a defesa do empresário, durante uma reunião com os corretores, ele teria tido a integridade física e de sua família ameaçada por Thiago e Deyvid. Nesse momento, por ter se sentido coagido ao pensar que os corretores estavam armados, agiu primeiro e atirou contra os dois, de acordo com seu advogado.

Relembre o caso

Crime aconteceu no dia 1º de julho dentro de imobiliária que pertence a Ralf. Na ocasião, os três estavam reunidos para acertar detalhes da venda de parte do negócio.

Deyvid havia se tornado sócio da imobiliária do empresário. Thiago, que conhecia as duas partes, agiu como intermediário do negócio. No dia do duplo homicídio, os três estavam sozinhos em uma sala e tratavam de uma dívida no valor de R$ 25 mil que estava atrasada. A conversa teria escalado para uma discussão que culminou nos disparos.