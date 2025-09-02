Karara: idioma brasileiro ameaçado de extinção só tem duas falantes vivas

A família de Esese foi capturada em um dos contatos. Segundo Brasolin, os karara conseguiram fugir quando os agentes do SPI chegaram ao território onde eles viviam. Mas a mãe de Esese não conseguiu, já que, na época, Esese era uma criança de colo. Ela foi capturada e levada para um posto oficial do SPI, onde aprendeu português. A família até tentou retornar ao local de origem, mas já não encontrou o restante da comunidade. No posto, a mãe de Esese e a avó morreram em decorrência da malária.

A família dela viveu nesse posto indígena em que a maioria das pessoas era branca. Então, desde cedo, ela aprendeu o português. Mas o pai e o avô transmitiram o idioma karara para ela. Ela fala os dois idiomas e aprendeu a fazer muitas coisas do cotidiano por meio do karara.

Carmen Brasolin

No posto indígena, ela trabalhou e teve uma filha. Brasolin destaca que Esese não se casou —o que, para a antropologia, é um dado importante. "É como você faz os laços de trocas", afirma. Ainda assim, Esese conseguiu transmitir o idioma karara para Margarete, que também é falante do português.

Para ela, o karara ainda é a língua com a qual ela aprendeu a fazer as coisas que ela faz: desde a roça, até o artesanato. São coisas que ela sabe muito, no idioma dela. Foi o que ela ensinou a filha a fazer. (...) Existem nomes de comidas que eles preparavam que não existe em outros lugares, por exemplo. Existem muitas coisas que só existem quando uma língua é viva.

Carmen Brasolin

Pesquisadores atuam com um plano emergencial para documentar a língua. Brasolin explica que idiomas são considerados ameaçados por diferentes níveis, mas que no caso do karara, a situação é crítica pelo fato de, até o momento, só ter conhecimento de que há duas pessoas vivas que são falantes do idioma.