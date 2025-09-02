Morre Mino Carta, referência no jornalismo e fundador de CartaCapital

Grande referência no jornalismo

O jornalista nasceu em 6 de setembro de 1993 em Gênova, na Itália, mas mudou para o Brasil acompanhada pela família na década de 1940. Em 1951, ele entrou na Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo), mas não concluiu o curso.

Mino é considerado uma das principais referências da imprensa brasileira. Ele tinha 27 anos quando foi o primeiro diretor da revista Quatro Rodas. Atuou ainda como diretor da Veja e da IstoÉ e passou pelas redações do Jornal da Tarde.

Fez parte da fundação de dois importantes veículos de imprensa. Além da revista Carta Capital, onde atuou até morrer como diretor, também lançou em 1979 o Jornal da República ao lado do também jornalista Cláudio Abramo.

Carta foi um crítico da ditadura militar brasileira. Quando esteve à frente de Veja, enfrentou a ditadura ao publicar denúncias de tortura e sofreu com a censura imposta pelo regime.

O jornalista via em Carta Capital sua maior realização profissional. De acordo com a própria revista, criada em 1994, Mino a fundou com três pilares: fidelidade aos fatos, espírito crítico e fiscalização do poder.