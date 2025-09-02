Policial civil e ex-servidor são presos em operação contra milícia no RJ

Um policial civil e um ex-servidor público estão entre os alvos de uma operação deflagrada hoje pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, contra milícia que atuava em Queimados, na Baixada Fluminense.

O que aconteceu

Cinco são investigados e três já foram presos na operação de hoje. Em nota, o MP informou que, com apoio da Polícia Civil fluminense, cumpre cinco mandados de prisão e dois de busca e apreensão contra supostos integrantes de uma milícia com atuação em Queimados. O órgão não divulgou a identidade dos investigados.

Policial civil da ativa, servidor público e outros três suspeitos foram denunciados por formação de milícia privada e extorsão qualificada. Segundo as investigações, eles ameaçavam e extorquiam comerciantes e mototaxistas nos bairros de Fanchem, Porteira e Paraíso, no município fluminense.