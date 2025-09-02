Policial tentou cancelar pedido por 'demora' após atirar em entregador

Vítima gravou momento em que foi baleado. O entregador, que trabalhava para o iFood, foi atingido momentos após iniciar uma gravação com seu celular, que mostra o policial com a arma na mão. "Você não subir é uma parada...", diz o agente antes de disparar contra Valério.

Depois de atirar, policial ainda pede pelo pacote e questiona gravação da vítima. Mesmo ferido, o trabalhador seguiu gravando. "O que é isso, cara?", perguntou Valério logo após ser atingido. Em seguida, ele começa a pedir ajuda a vizinhos, e diz que também é morador da região.

"Ele me deu um tiro porque eu não subi", disse Valério no vídeo. Dias depois, após passar por exames, ele divulgou outro vídeo em que diz que pode perder movimento do pé atingido pelo disparo. "Sou entregador de comida e por causa de um policial truculento eu posso perder o movimento do meu pé. (...) Por causa de R$ 7 [valor que seria pago pela entrega]", disse Valério em um vídeo divulgado ontem em seu perfil no Instagram, no qual diz ter recebido o diagnóstico de seu médico.

Caso é investigado pela 32ª DP, de Taquara. A Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou que a vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito, que a arma do agente foi recolhida para perícia e que "outras diligências estão em andamento para esclarecer os fatos".

Atirador foi identificado no mesmo dia como policial penal da ativa e, posteriormente, afastado do cargo. Em nota, a Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) confirmou a identidade do atirador e disse que a "conduta atribuída ao servidor ocorreu fora do exercício de suas funções" e que acompanha o caso.

Policial se entregou e foi preso no domingo após negociação com agentes. Segundo a Polícia Civil, ele se apresentou na Cidade da Polícia, onde o mandado foi cumprido, depois de "ver o cerco se fechar".