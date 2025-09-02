Professora que agrediu aluno de 4 anos com livros no RS é indiciada

A defesa da professora informou que irá aguardar o posicionamento do Ministério Público sobre o encerramento do inquérito policial. De acordo com o advogado, caso haja denúncia, será então possível apresentar a tese da defesa. Antes da manifestação do MP, a defesa afirma que não tem como se posicionar sobre o caso.

Relembre o caso

Câmeras de segurança registraram o momento da agressão. Em imagens que circulam nas redes sociais, a professora aparece irritada falando com os alunos. Na sequência, bate com uma pilha de livros contra a cabeça de um deles, que chora e é levado para fora da sala de aula. O episódio aconteceu em 18 de agosto, na escola Xodó da Vovó, e é investigado pela DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente) de Caxias do Sul.

Dois boletins de ocorrência foram registrados contra Leonice. Segundo a delegada responsável pelo caso, Thalita Andrich, da DPCA, os BOs foram abertos no mesmo dia da agressão pela família do aluno agredido e pela própria escola. Depois, um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil para investigar a conduta da professora.

Criança machucou a boca e passou por exame pericial de lesão corporal. De acordo com Andrich, o aluno também recebeu atendimento médico no CRAI (Centro de Referência em Atendimento Infanto-Juvenil) e foi levado pela família a um dentista particular para avaliação odontológica devido a um "afrouxamento" dos dentes e a lesões sofridas com a agressão.

Desde o início das investigações, ao menos outras duas famílias registraram ocorrências contra a mesma professora por maus-tratos. Segundo a delegada, que não entrou em detalhes sobre as denúncias, os relatos também serão apurados no decorrer das investigações.