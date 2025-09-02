STJ anula condenação de arquiteta por morte dos pais no 'crime da 113 Sul'

Adriana Villela passará por um novo julgamento. Como o STJ anulou toda a ação penal, o caso volta à fase de instrução, que é quando são colhidas e produzidas provas.

A arquiteta havia sido condenada a 61 anos e três meses de prisão em regime fechado. A decisão do tribunal do júri aconteceu em 3 de outubro de 2019, mas, como era ré primária, Adriana recorreu em liberdade.

O crime aconteceu em 29 de agosto de 2009. Os pais da arquiteta e a funcionária foram mortos a facadas no apartamento do casal.

Caso teve repercussão nacional. Ele ficou conhecido como o Crime da 113 Sul, em alusão à quadra de Brasília onde ficava o apartamento, e virou tema de podcast e série.

Além de Adriana, outras três pessoas foram condenadas. Leonardo Campos Alves, Francisco Mairlon e Paulo Cardoso Santana foram considerados culpados por executarem o crime e receberam penas que vão de 55 a 62 anos de prisão.

Zelador apontou Adriana como mandante. Leonardo, que era zelador do prédio, afirmou à polícia ter cometido o crime e indicou Adriana como mandante.