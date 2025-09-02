Vencedora de concurso de beleza no RS some em SP ao voltar da Nova Zelândia

Por cerca de cinco dias, a família tentou contato com Priscila, mas não obteve sucesso. No dia 13 de agosto, os parentes da geóloga registraram boletim de ocorrência de desaparecimento na Delegacia de Polícia Civil de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul.

Caso foi remetido pela polícia gaúcha à Polícia Civil de São Paulo. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Púbica paulista informou que o caso é investigado pelo 3º DP (Campos Elíseos). Até o momento, no entanto, os investigadores não têm pistas do desaparecimento de Priscila.

Parentes iniciaram uma campanha online para tentar localizá-la. Segundo a irmã dela, algumas pessoas disseram em mensagens que viram Priscila em um shopping em 8 de agosto, mesmo dia em que ela relatou ter sido assaltada. As testemunhas descreveram Schmitt com aspecto aparente de nervosismo.

Hotel confirmou que Priscila fez check-in e check-out. Depois disso, a família não tem mais nenhum indício de para onde ela pode ter ido.

Priscila é formada em Geologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela também venceu o concurso de beleza Garota Verão de Estrela quando tinha 18 anos. Desde 2017, ela morava na Nova Zelândia. Antes, chegou a morar no Rio de Janeiro. O perfil dela no Instagram é privado e soma pouco mais de 240 seguidores.

Qualquer informação que possa ajudar a encontrar Priscila pode ser repassada à família pelo telefone (51) 99189-5924 ou diretamente à Polícia Civil de SP ou do RS.