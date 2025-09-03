SP: trio é procurado por morte de mulher a socos e pontapés após festa punk

Três suspeitos de envolvimento na série de agressões que provocaram a morte de uma mulher após um evento de bandas punk na cidade de São Paulo tiveram prisão temporária (por 30 dias) decretada pela Justiça e são procurados pela Polícia Civil de São Paulo. O crime ocorreu no início de agosto, no bairro da Lapa, na zona oeste da capital.

Quem são os procurados

Graciella Verenich, 44, é apontada como a principal agressora. O companheiro dela, André Santos Amorim, 42, foi flagrado por câmeras de segurança (veja aqui) impedindo outras pessoas de tentarem ajudar a vítima.

Defensores do casal afirmaram que devem apresentar os dois à polícia somente após terem acesso ao processo e analisarem os argumentos para a prisão. A nota foi assinada pelos advogados André Lozano Andrade e Ana Carolina Rozendo Barranquera.