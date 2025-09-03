'Saí chorando': mãe se arrepende, mas é impedida de trocar o nome da filha

[Quisemos alterar] devido ao preconceito que ela poderia sofrer no futuro por ter um nome unissex e apelidos. Sabe quando a gente não se identifica com o nome? Quando ela nasceu, eu não via esse nome [Ariel] nela. Se eu não a tivesse registrado tão rápido, daria um tempinho para mudar, mas como a registramos logo, não deu tempo de mudar de ideia.

Caroline Aristides Nicolichi

Menos de duas semanas depois, ela pediu a mudança no cartório e foi informada de que a troca havia sido realizada. No dia 18 de agosto, 12 dias após o nascimento da filha, Caroline e Tiago foram até o cartório Jardim Paulista - 28º Registro Civil das Pessoas Naturais, onde o primeiro registro havia sido feito. A intenção era alterar o nome do bebê para Bella. Segundo a empresária, o processo seguiu rapidamente. "Paguei R$ 188 [referente à taxa cartorária]. Foi bem rápido e fácil, falaram que estava tudo certo e o nome havia sido trocado."

Mas, ao buscar a nova certidão de nascimento, ela e o marido foram informados de que a alteração não poderia ser feita. "[Disseram] que a troca só pode ser feita quando o pai registra e a mãe não concorda com o nome que o pai colocou sem o consentimento dela."

Simplesmente falaram que não haviam feito a mudança e que nem era para ter dado entrada no processo.

Caroline Aristides Nicolichi

A discussão entre Caroline, Tiago e os oficiais do cartório escalonou, e a empresária chamou a polícia. "Um funcionário do cartório pediu para eu me retirar, falando que, se eu não era advogada, eu era burra, que eu não tinha conhecimento da lei e estava errada", lembra. Conforme Caroline, a oficial do cartório ameaçou o casal.