'Energia caindo, caos': viajantes relatam apagão no aeroporto de Guarulhos

Passageiros do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, relataram "caos" em terminais e serviços após um apagão atingir o local na manhã de hoje.

O que aconteceu

Apagão ocorreu durante serviço interno de manutenção de uma linha de transmissão de energia para terminais. Procurada, a assessoria do aeroporto, controlado pela concessionária Invepar, não detalhou quais áreas e serviços foram afetados pela falta de energia. Afirmou apenas que a restauração no local "acabou afetando a segunda linha em operação".

"Aeroporto de Guarulhos está simplesmente um caos", publicou passageira. Pelo X, uma mulher que aguardava um voo no terminal de embarque acrescentou: "Energia caindo o tempo todo, banheiros imundos, saídas fechadas... Tá feia a coisa".