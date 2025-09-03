Assine UOL
'Energia caindo, caos': viajantes relatam apagão no aeroporto de Guarulhos

Do UOL, em São Paulo
Terminais do aeroporto de Guarulhos ficaram sem energia na manhã desta quarta (3)
Terminais do aeroporto de Guarulhos ficaram sem energia na manhã desta quarta (3) Imagem: Reprodução / X

Passageiros do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, relataram "caos" em terminais e serviços após um apagão atingir o local na manhã de hoje.

O que aconteceu

Apagão ocorreu durante serviço interno de manutenção de uma linha de transmissão de energia para terminais. Procurada, a assessoria do aeroporto, controlado pela concessionária Invepar, não detalhou quais áreas e serviços foram afetados pela falta de energia. Afirmou apenas que a restauração no local "acabou afetando a segunda linha em operação".

"Aeroporto de Guarulhos está simplesmente um caos", publicou passageira. Pelo X, uma mulher que aguardava um voo no terminal de embarque acrescentou: "Energia caindo o tempo todo, banheiros imundos, saídas fechadas... Tá feia a coisa".

Falta de luz coincidiu com desembarque do time de futebol americano Los Angeles Chargers, da NFL. Conforme imagens divulgadas pelas redes sociais, a equipe, que disputará uma partida contra o Kansas City Chiefs, na Neo Química Arena, na próxima sexta-feira (5), passou pelo portão de desembarque no escuro.

Pelo X, perfis compartilharam a cena com piadas. "O Los Angeles Chargers está no Brasil! A energia do Charjão é tanta que provocou um apagão no aeroporto de Guarulhos", publicou uma página esportiva.

O Chargers chegou em Guarulhos e o aeroporto foi pro c*, todos os voos atrasaram pelo menos meia hora - o meu pra Foz atrasou em quase 40 minutos
Viajante, em publicação no X

Aeroporto informou no início da tarde que geradores foram acionados e energia está sendo restabelecida gradualmente. Questionada, a assessoria não informou se voos foram adiados ou prejudicados com a queda de energia.

