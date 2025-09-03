Entenda por que as turbulências aéreas têm ficado cada vez mais recorrentes

Devido as particularidades atmosféricas, as turbulências são comuns em voos e na maioria das vezes não causam maiores riscos à segurança dos passageiros e tripulantes. No entanto, nos últimos anos as turbulências atmosféricas parecem ter se intensificado, o que pode ser um reflexo das mudanças climáticas enfrentadas pelo Planeta.

Entenda as turbulências

Interior de um avião durante turbulência. Imagem: Shutterstock.com

As turbulências nos voos ocorrem principalmente por influência das correntes de jato dos ventos, tempestades e montanhas. É muito comum, por exemplo, quando a aeronave passa "por dentro" das nuvens devido as correntes de ventos ascendentes e descendentes, que podem "chacoalhar" a aeronave, esclarece Ricardo de Camargo.

Turbulências provocadas pelas nuvens são aquelas sentidas com a aeronave já no ar. Nesses casos, diz o professor, são nuvens "muito verticais e profundas, com movimentos ascendentes muito intensos", que podem ser evitadas pelos pilotos. Entretanto, quando a área de turbulência é muito grande, o piloto não consegue desviar porque existe uma margem do quanto ele pode sair da rota, o que torna inevitável a turbulência. A sensação, explica Camargo, é a de um carro passando por uma rua esburacada. Elas são piores quando ocorrem tempestades.

Além das turbulências geradas por nuvens, existem também aquelas provocadas por "céu claro", ou seja, quando não há presença de nuvens. Camargo explica que essas turbulências são mais difíceis de serem detectadas por instrumentos da aeronave e são ocasionadas por rajadas de ventos. "Em algumas regiões o jato de vento pode se intensificar muito ou, ao contrário, perder intensidade, e isso influencia a sustentabilidade do avião", diz.