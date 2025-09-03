Whey e creatina: polícia de SP apreende 4.000 kg de produtos falsificados

A Polícia Civil apreendeu 4 toneladas de suplementos falsificados em um depósito em Americana (SP), que vendia whey protein e creatina pela internet.

O que aconteceu

Os produtos falsificados foram encontrados em um depósito na Vila Rehder, na tarde de segunda-feira (1º). O local, segundo nota oficial da SSP-SP, comercializava produtos de forma irregular e funcionava sem registro sanitário, com insumos a granel reembalados com rótulos e lacres falsos.

Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante e uma adolescente foi apreendida. Ambas foram levadas à Delegacia de Investigações Gerais da cidade, onde a jovem prestou depoimento e foi liberada. Segundo a SSP-SP, o caso foi registrado como crime contra as relações de consumo e falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.