Juíza suspende lei que permitia som alto em grandes eventos e shows em SP

Antes da mudança, limite de emissão sonora era de 44 a 65 decibéis. As exceções eram apenas desfiles de carnaval, sirenes de ambulância, religiosidades e passeatas.

Após a mudança, eventos de grande porte passaram a ocorrer sem limite de volume. Festas autorizadas pela prefeitura em casas de show, estádios e no Vale do Anhangabaú ficaram sem fiscalização do PSIU (Programa Silêncio Urbano).

Justiça considerou que a mudança violou a Constituição Estadual. A magistrada apontou falta de participação popular na formulação das alterações e acatou a tese do Ministério Público de que a alteração foi incluída como um "jabuti" —texto acrescentado a uma lei de outro teor.

Ministério Público de São Pauo entrou com ação de inconstitucionalidade. O pedido surgiu após associações, moradores e organizações relatarem que não foram consultados, denunciando aumento da poluição sonora. A decisão da Justiça considerou que a alteração "não guarda pertinência temática com o projeto original, que tratava de gestão de resíduos sólidos".

O que diz a prefeitura. "A Procuradoria Geral do Município (PGM) informa que analisará as medidas que poderão ser adotadas tão logo seja notificada", declarou ao UOL a gestão municipal.