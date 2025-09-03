Justiça absolve e solta sobrinho de Marcola acusado de chefiar PCC no Ceará

Operação também prendeu Francisca Alves da Silva. Conhecida como Preta, ela é companheira de Alejandro Herbas Camacho Júnior, o Marcolinha — irmão de Marcola e integrante da cúpula do PCC.

Ministério Público do Ceará apontava elo com o PCC. A acusação sustentava que o grupo atuava em nome do Primeiro Comando da Capital, com base em relatórios policiais e movimentações financeiras.

Provas foram consideradas genéricas pelos juízes. O tribunal entendeu que não havia "provas concretas ou individualizadas" contra os réus. Segundo a sentença, os relatórios policiais apresentaram informações de forma ampla, o que prejudicou o exercício da defesa.

Loteria Fort tinha autorização judicial. A empresa apontada como fachada para ilícitos possuía aval da Justiça para atuar até setembro de 2024, com presença pública e propaganda em TV aberta. Para os magistrados, não era possível imputar crime a seus funcionários.

Transferência foi considerada irrelevante. A acusação mencionou a remessa de R$ 300 de uma ré para Leonardo, mas a decisão classificou a operação como "mera transferência de pequeno valor" sem finalidade ilícita.

A absolvição é "um passo para que casos semelhantes não se repitam", diz advogado. Bruno Ferullo, que defende Leonardo, afirmou em nota que a decisão "não representa apenas o reconhecimento de sua inocência, mas também a reafirmação da importância do devido processo legal e da proteção das garantias fundamentais".