Justiça derruba decreto municipal que proíbe moto por app em São Paulo

Decisão só entrará em vigor em 90 dias, contados a partir de hoje. Mesmo que serviço não seja regulamentado no prazo, transporte de moto por app poderá voltar à capital.

Ao UOL, a prefeitura informou que ainda não teve acesso ao acórdão. "Tão logo seja publicado, analisará as eventuais medidas que serão adotadas", diz a nota.

Decreto foi questionado pela CNS (Confederação Nacional de Serviços) na ação direta de inconstitucionalidade. O advogado Ricardo Oliveira Godoi, que representa a CNS, afirmou ao UOL que a decisão é importante, mas já era esperada. "Já há muitos precedentes de que as prefeituras não podem proibir esse tipo de serviço. Isso já tinha acontecido no caso dos carros por app, e o mesmo tribunal já tinha entendido que não é papel do município proibir, mas sim, regulamentar".

CNS tenta derrubar lei estadual que condiciona a liberação do serviço à autorização e regulamentação pelos municípios. Legislação foi sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em junho deste ano. Ricardo Godoi lembra que o julgamento de hoje foi sobre o decreto da Prefeitura de São Paulo. "Entramos com uma ação no STF para derrubar a lei estadual, o relator no Supremo é o ministro Alexandre de Moraes", disse o advogado.

Godoi acredita que decisão da Justiça de São Paulo encerra o debate sobre o tema. "A prefeitura fez um terrorismo e prestou um desserviço ao cidadão, acreditamos que só a regulamentação vai proteger os motociclistas e quem usa o serviço", acrescentou.

Para Amobitec (Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia), que representa as empresas do setor, decisão é "avanço". Em nota, a associação disse que este é um passo importante para a regulamentação das atividades no município. "O entendimento do TJ reitera o que foi sempre defendido pela Amobitec: que compete às prefeituras regulamentar e fiscalizar a atividade, mas não proibir."