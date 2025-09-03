Justiça suspende decisão que exigia retorno de operadores à linha 15-Prata

O TRT (Tribunal Regional do Trabalho) suspendeu a decisão que obrigava o retorno de operadores de trem à linha 15-Prata, monotrilho do Metrô de São Paulo. Com isso, a linha segue funcionando de forma automática, como queria a companhia, apesar das críticas do sindicato sobre riscos à segurança.

O que aconteceu

Justiça derrubou a ordem dada em 22 de agosto. A decisão, tomada pela desembargadora Rilma Aparecida Hemeterio, suspendeu a obrigação de recolocar funcionários na cabine dos trens da Linha 15. A sentença anterior dava 30 dias para o Metrô cumprir a medida, sob multa diária de R$ 5 mil.

Desembargadora vê falta de provas técnicas. A magistrada destacou que a decisão anterior, da juíza Andréa Cunha dos Santos Gonçalves, se baseou apenas em depoimentos sobre uma pane isolada. Para ela, não houve "perícia ou inspeção judicial sobre as condições do modal de transporte em questão".