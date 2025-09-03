Médica que raptou bebê em hospital é demitida de universidade federal em MG

Recém-nascida foi sequestrada em julho de 2024. A bebê havia nascido por volta das 21 h na maternidade do HC-UFU (Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia) e foi raptada com poucas horas de vida.

Médica estava paramentada, usou nome falso e se passou por pediatra. Câmeras registraram o momento em que ela chegou de carro em frente ao HC-UFU, desceu do veículo usando jaleco, touca, máscara, luvas de borracha, mochila amarela nas costas e tinha um crachá da Universidade.

Bebê foi colocada em mochila. Polícia inferiu que a recém-nascida foi sequestrada e colocada na bolsa que a médica carregava, na saída do hospital.

Policiais encontraram empregada doméstica cuidando de recém-nascida. Quando os agentes chegaram à casa da médica, Cláudia havia saído para fazer compras. Polícia Civil encontrou a bebê com mulher que trabalha com a médica há quatro anos. A trabalhadora disse que se assustou ao ver a recém-nascida na casa e não acreditou que a menina fosse filha da patroa, mas seguiu suas tarefas normalmente.

Policiais encontraram enxoval para bebê no carro da médica. Quando Cláudia chegou em casa, havia peças novas, fraldas, banheira e até piscina infantil. Para a Polícia Civil, ela justificou que o enxoval era um presente para sua empregada doméstica, que está grávida.

Recém-nascida foi devolvida à família. Um vídeo mostra o momento em que a mãe e o pai reencontram a filha. Emocionada, Natalia Rodrigues segura a filha e agradece aos profissionais que resgataram a bebê.