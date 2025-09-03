Piloto é morto após dar carona a dois desconhecidos na saída de boate em SC

O piloto de enduro Lucas Macedo, 27, foi encontrado morto no leito de um rio em São Joaquim, na serra de Santa Catarina.

O que aconteceu

Lucas foi morto a tiros após dar carona para dois homens desconhecidos na saída de uma boate, na madrugada do sábado. O corpo dele só foi achado na segunda-feira (1º), informou a Polícia Civil de Santa Catarina.

Dois suspeitos foram presos preventivamente pelos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver. Conforme a polícia, Lucas deu carona aos homens no momento em que deixava a boate e, no meio do caminho, os suspeitos anunciaram assalto, dispararam e mataram o piloto dentro do próprio carro. Foram eles que informaram o local onde esconderam o corpo do piloto.