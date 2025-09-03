Assine UOL
Homem que matou gari pediu que esposa delegada desse arma errada à polícia

Colaboração para o UOL, de São Paulo
Ana Paula Lamego Balbino Nogueira é casada com o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, preso pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes
Ana Paula Lamego Balbino Nogueira é casada com o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, preso pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes Imagem: Reprodução

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, indiciado pelo assassinato do gari Laudemir de Souza Fernandes, pediu que sua esposa, a delegada Ana Paula Lamego Balbino, entregasse à polícia uma arma diferente da usada no crime.

O que aconteceu

Conversas foram recuperadas pelos investigadores. Como mostrou o Balanço Geral, da TV Record, em uma mensagem enviada da delegacia, Renê pediu que Ana Paula entregasse à polícia uma pistola 9 milímetros. A arma usada no crime foi uma pistola calibre 380.

Ana Paula não respondeu à mensagem. Ela também não seguiu as orientações do marido e entregou a arma do crime à polícia.

Entrega a nove milímetros. Não pega a outra. A nove milímetros não tem nada.
Empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, em mensagem

Três dias antes de atirar em gari, Renê escreveu: "Precisamos andar armados, amor". Ao que Ana Paula respondeu: "Que horror", mostrou o jornal.

Antes de ser preso, Renê deletou várias mensagens que trocou com a esposa. "Ele apagou todas as conversas com ela no dia do crime e [os dois também] conversaram por chamada de voz", disse o delegado Evandro Radaelli.

Perícia em celular mostrou que Renê pesquisou consequências do crime

Renê fez a pesquisa no dia do crime. "Com base na extração do celular do investigado, podemos concluir que ele realizou, após a prática do crime e depois de sair do trabalho, diversas pesquisas referentes às consequências do que havia praticado", declarou o delegado do caso.

Empresário também pesquisou repercussão na imprensa. De acordo com Radaelli, Renê usou o comando do carro elétrico que dirigia para sintonizar na rádio Itatiaia para descobrir se havia alguma suspeita contra ele.

Renê ainda mentiu sobre uso de arma da esposa. À polícia, ele havia declarado que só usou a pistola de Ana Paula no dia em que matou Laudemir, e que a esposa não sabia.

Arma do crime era da esposa, que consentia uso

Polícia afirma que Renê fazia uso recorrente da arma de Ana Paula, com o consentimento dela. A delegada também foi indiciada por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido por ceder ou emprestar o armamento ao marido, que não tinha permissão para portar o equipamento.

Apuramos que ela [Ana Paula] tinha ciência de que ele [Renê] andava armado habitualmente e consentia com o comportamento, analisando todas as conversas que tiveram.
Evandro Radaelli, delegado

Indiciamentos

Renê responderá por três crimes. São eles: homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e meios que impediram a defesa da vítima, ameaça contra a motorista do caminhão de lixo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Juntas, as penas somam cerca de 35 anos de prisão.

Ana Paula, que foi indiciada por porte ilegal de arma de fogo, pode pegar entre dois e quatro anos de detenção. A pena pode aumentar em 50% por ser servidora pública. A Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais também instaurou procedimento administrativo contra ela.

O UOL não conseguiu contato com as defesas dos réus. O espaço segue aberto para manifestações.

