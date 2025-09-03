Homem que matou gari pediu que esposa delegada desse arma errada à polícia

Entrega a nove milímetros. Não pega a outra. A nove milímetros não tem nada.

Empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, em mensagem

Três dias antes de atirar em gari, Renê escreveu: "Precisamos andar armados, amor". Ao que Ana Paula respondeu: "Que horror", mostrou o jornal.

Antes de ser preso, Renê deletou várias mensagens que trocou com a esposa. "Ele apagou todas as conversas com ela no dia do crime e [os dois também] conversaram por chamada de voz", disse o delegado Evandro Radaelli.

Perícia em celular mostrou que Renê pesquisou consequências do crime

Renê fez a pesquisa no dia do crime. "Com base na extração do celular do investigado, podemos concluir que ele realizou, após a prática do crime e depois de sair do trabalho, diversas pesquisas referentes às consequências do que havia praticado", declarou o delegado do caso.

Empresário também pesquisou repercussão na imprensa. De acordo com Radaelli, Renê usou o comando do carro elétrico que dirigia para sintonizar na rádio Itatiaia para descobrir se havia alguma suspeita contra ele.