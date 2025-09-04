Acusada de matar irmãos com ovo de páscoa envenenado vai a júri popular

Polícia concluiu que o crime foi premeditado. A suspeita teria viajado de Santa Inês a Imperatriz, onde se registrou em um hotel com nome falso e contratou um entregador para realizar a entrega.

Segundo a Justiça, a suspeita sentia ciúmes de seu ex-marido, que passou a ter um relacionamento com a mãe das vítimas, Mírian Lira Rocha. Na denúncia, o promotor de justiça Tiago Quintanilha Nogueira apontou que a ré já vinha mantendo contato com Mírian por um perfil falso em redes sociais, onde a ameaçava.

"Trata-se de um crime que chocou o Maranhão, o Brasil e o mundo. O júri é a resposta da sociedade para que atrocidades como essa não fiquem impunes", afirmou Tiago Quintanilha.

Chumbinho

A Polícia Civil do Maranhão confirmou, em abril, que o ovo de Páscoa ingerido pela família estava envenenado com chumbinho. O pesticida é altamente tóxico.

Jordélia foi presa em 17 de abril. A polícia indiciou a ré por dois homicídios e por tentativa de homicídio contra a mãe das vítimas. A suspeita está em um presídio feminino São Luís, onde vai aguardar julgamento.