Câmara aprova compra de travessa por condomínio no bairro Jardins, em SP

Bancada do PSOL votou contra projeto e emendas. Antes da votação, um dos vereadores críticos à proposta, o Professor Toninho Vespoli (PSOL), afirmou diante dos colegas na Câmara: "Nós vamos votar aqui algo que interessa a quem? Interessa à cidade de São Paulo ou interessa a uma incorporadora? A incorporadora acaba dando a linha da política aqui na cidade de São Paulo".

Mais um presente para as construtoras, pago com o que é de todos! Enquanto a população sofre com falta de moradia e espaços públicos, vereadores da direita trabalham para entregar ruas e terrenos para a iniciativa privada, sem estudo técnico e sem ouvir a comunidade. Vereador Toninho Vespoli (PSOL), em publicação nas redes sociais

Como venda de vias urbanas pode impactar população?

Venda de ruas desperta dúvidas sobre legalidade. Embora pareça estranho imaginar a compra de uma via urbana, especialistas explicam que a lei permite essa operação em casos específicos, desde que sejam cumpridos requisitos legais e respeitada a função social do espaço.

Venda ou concessão de áreas pode violar Constituição e função social. A alienação de uma rua pública pode contrariar a função social da propriedade e o uso comum do povo, caso ocorra sem estudos técnicos e participação efetiva da população. Em termos jurídicos, está implícito o art. 5º, XXIII da Constituição Federal, que determina que "a propriedade atenderá a sua função social". "A Administração pública deve justificar o motivo da desafetação e demonstrar que não há mais interesse público no uso como via", explicou ao UOL Rodrigo Costamilan, advogado especializado em direito imobiliário.

Ruas não servem apenas para carros, avalia urbanista. Para Viviane Sá, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Unisantos, as ruas são espaços de circulação de pedestres, pessoas com deficiência, idosos e crianças, além de desempenharem funções de lazer e encontro. "Privatizá-las significa a restrição de acesso público, impedindo que os cidadãos ocupem os espaços de maneira democrática", disse em entrevista ao UOL em julho.