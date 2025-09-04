Primeira frente fria do mês deve ter chuva, temporais, vento e granizo

A primeira frente fria de setembro começa a se formar nesta quinta-feira (4) e vai avançar rapidamente pelo Sul do Brasil. O sistema traz risco de chuva forte, temporais isolados e queda acentuada nas temperaturas, segundo a MetSul Meteorologia.

O que aconteceu

O encontro do ar frio com o ar quente e úmido cria instabilidade. O choque de massas deve provocar pancadas de chuva intensa, rajadas de vento e granizo em pontos isolados, especialmente entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

A frente fria pode influenciar outras regiões. O avanço do sistema deve levar instabilidade também ao Sudeste, especialmente em áreas de São Paulo, onde há previsão de pancadas de chuva no decorrer do fim de semana.