'Cogumelos mágicos': alvo de operação, substância é permitida no Brasil?

Em 2023, Rogério Di Girolamo, dono da loja Natureza Divina e um dos primeiros e maiores vendedores de cogumelos mágicos no Brasil, disse ao UOL que o cogumelo ocupa um espaço instável. "Nós sabemos que o cogumelo está numa zona cinzenta e que pode ser proibido a qualquer momento", afirmou à época.

Operação contra psilocibina foi deflagrada hoje

Durante a Operação Psicose, deflagrada hoje, foram realizadas 20 buscas e apreensões, 9 mandados de prisão, bloqueio de contas e ativos financeiros dos investigados, além de suspensão de websites e perfis em redes sociais usados pelo grupo. Foram cumpridos mandados simultaneamente em endereços de Brasília (DF), Curitiba (PR), Joinville (SC), São Paulo (SP), Belém (PA), Belo Horizonte (MG) e Vitória (ES), visando locais de produção, armazenamento e distribuição da droga.

"Foram localizados locais de cultivo em larga escala, apreendidos equipamentos e veículos e identificadas colaborações ilícitas de agentes públicos que favoreciam a continuidade das atividades criminosas", disse a polícia. O grupo também é investigado por crimes ambientais, contra a saúde pública e por lavagem de dinheiro. A defesa não foi localizada. A investigação deve ter ainda novas fases de desdobramentos, em razão da possibilidade de outras pessoas envolvidas.

A investigação permitiu estimar em R$ 26 milhões o valor total do faturamento gerado pela rede criminosa de distribuição de cogumelos alucinógenos entre 2024 e 2025. Conforme a apuração, foram identificadas tabelas de preços que variavam de R$ 84,99, por três gramas, a R$ 9,2 mil, por um quilograma da substância.

Como teve início a operação policial

A investigação revelou que uma organização criminosa operava no Distrito Federal, no Paraná e em Santa Catarina, produzindo e distribuindo psilocibina em grande escala para consumidores e traficantes de diversos Estados do Brasil. Conforme a PCDF, ela teve início, ao longo de alguns anos, a partir do monitoramento de redes sociais e websites que anunciavam a venda dos entorpecentes.