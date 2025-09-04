Sem acesso à escola ou vacinas: menina de 6 anos é resgatada em SP

Nunca foi à escola, não tomou vacinas e não sabe falar. A delegada Renata Zanin, da delegacia de Defesa da Mulher de Sorocaba, que investiga o caso, disse ao UOL a que criança nunca teve acesso a qualquer atendimento de saúde, não se alimentava com comida sólida e provavelmente nunca teve o cabelo lavado.

"Genitora não consegue entender a gravidade da situação", segundo a delegada. Zanin contou que conversou em privado com a mãe, pois havia uma desconfiança de que ela fosse vítima de violência doméstica, o que ela negou. Durante a conversa, a mulher "deu respostas evasivas" e "não demonstrou nenhum tipo de remorso", segundo a delegada.

Em perguntas como: 'por que você não a levou para ao médico?' ou 'por que ela não ia à escola', a genitora respondeu simplesmente: 'porque ainda não deu' ou 'eu ia levar'. O que nos deu a impressão de que ela não entende a gravidade da situação.

Delegada Renata Zanin, ao UOL

Pais foram presos

Chegada dos suspeitos à delegacia, em Sorocaba Imagem: Divulgação/Polícia Civil

Prisão foi realizada hoje. De acordo a delegada, a principio, eles devem responder por cárcere privado, mas a pena pode ser aumentada por causa dos maus-tratos.