Delegado preso postou foto de noiva com anel feito por TH Joias

Stteel construiu sua carreira "com base em princípios de ética, retidão e exemplaridade", afirma a defesa. Os advogados argumentam que o delegado tem um "longa carreira" na PF marcada pela "exímia atuação profissional, comprometida com a legalidade, a probidade e a defesa da sociedade".

Defesa também alega não haver provas contra Stteel. "A prisão preventiva dele não se baseia em provas concretas, mas sim em meras suposições e conjecturas, cuja incorreção será devidamente esclarecida pela defesa nos autos".

TH Joias preso

O deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias (MDB) foi preso ontem acusado por uma série de crimes no exercício do cargo. Ele é suspeito de tráfico de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro e negociar armas para o Comando Vermelho.

Assessor e traficante ligados ao parlamentar também foram presos. São eles o assessor parlamentar Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, o Dudu; e o traficante Gabriel Dias de Oliveira, conhecido como Índio do Lixão, e liderança do CV nas comunidades do Rio.

Ministério Público do Rio afirma que TH Joias usou o cargo de deputado para beneficiar o tráfico. De acordo com a promotoria, o emedebista nomeou comparsas para cargos na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio) e atuou diretamente como intermediário na compra e venda de drogas, armas de fogo e aparelhos antidrones a serem usados pelo tráfico, além de ter realizado pagamentos a integrantes do CV. Os criminosos agiam nos complexos da Maré e do Alemão, e na comunidade Parada de Lucas.