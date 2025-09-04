Gaúcha sumida em SP há 3 semanas estava em bairro nobre: 'Bem o tempo todo'

A geóloga gaúcha Priscila Schmitt, 40, desaparecida em São Paulo há três semanas, após retornar de viagem da Nova Zelândia, estava "bem o tempo todo" e hospedada em um bairro nobre da capital paulista. As informações são da Polícia Civil.

O que aconteceu

Priscila não sofreu nenhum tipo de violência durante o período em que a família pensou que ela estivesse desaparecida. "Ela estava bem durante todo o período", afirmou a polícia paulista, que localizou a geóloga na terça-feira, depois que o caso ganhou repercussão na imprensa.

Polícia conseguiu encontrar Priscila após rastrear o CPF dela. Os investigadores descobriram que a geóloga estava hospedada em um hotel nos Jardins, área nobre de São Paulo.