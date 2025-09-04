Preso por morte de gari enviou mensagens para esposa dentro de delegacia

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, assassino confesso do gari Laudemir de Souza Fernandes, trocou mensagens com a esposa, a delegada Ana Paula Lamego Balbino, de dentro da delegacia, após ter sido preso pela Polícia Militar em uma academia de luxo.

O que aconteceu

Renê apagou as mensagens trocadas com Ana Paula no dia do crime, mas a Polícia Civil de Minas Gerais recuperou. As conversas são do dia 11 de agosto, data em que ele atirou e matou Laudemir após uma discussão de trânsito. Os prints das mensagens constam no inquérito remetido pela investigação ao Ministério Público estadual.

Empresário primeiro enviou mensagem para Ana Paula no momento em que foi abordado pelos militares na academia por volta das 16h daquele dia. Por meio de áudio, Renê informou à esposa que estava no estacionamento da academia e pediu à delegada que fosse até o local. Ana Paula, porém, não respondeu ao marido.