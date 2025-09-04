Brasileira relata tentativa de estupro após TAP a hospedar com estranho

Tenho processos em 20 estados brasileiros e eu nunca tinha visto nada igual. Abrimos um processo contra a TAP buscando danos morais pela situação porque ela enfrentou atraso, cancelamento de voo, e a gente entende que através da lei brasileira, ao passo que a companhia alocou completamente aleatória ela no hotel, é responsabilidade deles qualquer coisa que acontecesse ali dentro. Entendemos que a companhia assume o risco quando faz isso. Não estamos imputando o que aconteceu, mas apontando o risco. Eles expuseram a cliente.

Nathalia Guimarães, advogada

Companhia área tentou acordo por R$ 5 mil. Segundo advogada, a companhia área tratou o caso como um mero cancelamento de voo.

Não deram relevância ao que foi narrado. Os advogados trataram como caso de cancelamento. A proposta foi oferecida em plataforma de negociação, nenhum advogado entrou em contato, foi tudo por meio de um sistema. Isso chateou muito. A audiência também foi feita dessa forma impessoal. Companhias áreas normalmente lidam com vários processos e muitas vezes colocam advogados para fazer a audiência que nem sempre estão a par do que é o processo.

Nathalia Guimarães, advogada

Decisão de tornar caso público se deu para empresa rever métodos. A brasileira diz que não tinha intenção de falar sobre o ocorrido, mas que decidiu torná-lo público para que a companhia área tenha mais atenção sobre os processos internos.

Só queria ser ouvida, que o caso fosse investigado e que eles revisassem os processos internos, que criem um canal de denúncia para alguém que esteja em situação vulnerável consiga ser escutado, porque eu não tive retorno. Me senti completamente envergonhada, ingênua, porque não enxerguei maldade na situação. Senti culpa. Na audiência com a TAP imaginei que o advogado leria um caso desses, todo documentado, mas percebi que isso não aconteceu. Fiquei muito chateada, me senti duplamente desrespeitada. Não quero ser rosto de luta, só quero que nem eu e nem outras mulheres passem por isso.

Passageira do voo da TAP ao UOL

O que diz a TAP

Normas não preveem compartilhamento de quartos. Em nota, a empresa afirmou que não é prática da empresa a alocação de passageiros desconhecidos em um mesmo quarto, salvo nos casos em que estejam sob a mesma reserva, viajando juntos ou tenham expressamente manifestado interesse e disponibilidade para tal arranjo".