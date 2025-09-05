Acidente com dois ônibus deixa 4 mortos e 27 feridos em Juiz de Fora (MG)

Quatro pessoas morreram e 27 ficaram feridas em um acidente envolvendo dois ônibus no km 779 da BR-040, no Distrito Industrial, em Juiz de Fora (MG), segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

O que aconteceu

Ônibus da Viação Cometa bateu em ônibus da linha 743 - Distrito de Toledos. Segundo a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, o veículo urbano estava parado no ponto para a entrada de passageiros quando foi atingido na traseira, "com violência", pelo ônibus de viagem. A ocorrência foi registrada por volta das 14h30.

Dez pessoas ficaram gravemente feridas. O corpo de bombeiros informou ainda que uma criança está entre os mortos.