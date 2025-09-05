Acidente com dois ônibus deixa 4 mortos e 27 feridos em Juiz de Fora (MG)

Quatro pessoas morreram e 27 ficaram feridas em um acidente envolvendo dois ônibus no km 779 da BR-040, no Distrito Industrial, em Juiz de Fora (MG), segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.
O que aconteceu
Ônibus da Viação Cometa bateu em ônibus da linha 743 - Distrito de Toledos. Segundo a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, o veículo urbano estava parado no ponto para a entrada de passageiros quando foi atingido na traseira, "com violência", pelo ônibus de viagem. A ocorrência foi registrada por volta das 14h30.
Dez pessoas ficaram gravemente feridas. O corpo de bombeiros informou ainda que uma criança está entre os mortos.
Hospital foi reservado para atendimento exclusivo às vítimas do acidente. Em nota, a prefeitura avisou que o Hospital de Pronto-Socorro do município receberá apenas as vítimas graves do acidente. Demais feridos "devem se dirigir às UPAs e UBSs". De acordo com o Samu, três ambulâncias foram encaminhadas ao local.
Rodovia foi fechada no sentido Belo Horizonte. O trânsito foi desviado para a saída 778. Agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Concer (concessionária que administra a via) também atuam no local.
Acidente grave com ônibus deixa mortos e feridos na BR-040, em Juiz de Fora pic.twitter.com/ItjTUJA7jH-- Por Dentro de Minas (@pordentrodemg) September 5, 2025
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.